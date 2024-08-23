Karabük'te Zafer Bayramı 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası

Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Yüzme Havuzu yanındaki basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Dereceye giren takımlara ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Karabük Basketbol İl Temsilcisi Zekeriya Şahan takdim etti.