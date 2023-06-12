Karabük'te Voleybol Müsabakaları Öncesinde Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Saygı Yürüyüşü

Karabük'te düzenlenen 2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Voleybol Grup Müsabakaları öncesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına sporcular ve antrenörleri saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Vali Fuat Gürel ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de etkinlikte konuştu.

Karabük'te voleybol grup müsabakaları için kente gelen sporcular, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anısına antrenörleriyle "saygı yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Voleybol Grup Müsabakaları Karabük'te başladı.

Müsabakalara katılmak için 10 ilden kente gelen 400 sporcu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için antrenörleriyle saygı yürüyüşü yaptı.

Yenimahalle Spor Salonu'ndan başlayan yürüyüşte sporcular, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Kemal Güneş Caddesi'nde son bulan etkinlikte konuşan Vali Fuat Gürel, 11 ili etkileyen çok büyük afet yaşandığını anımsatarak, "Devletimiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde oldu. Vatandaşların acılarını çok hızlı şekilde sarma yoluna gidildi ve şu anda belirli aşamaya gelindi." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ANALİG sezonunun ertelemeli oynandığını belirterek, "Bugün sporcu kafilelerimizle beraber depremde hayatını kaybeden 50 bin üzerindeki vatandaşlarımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız personellerinden vefat eden 78 arkadaşımız için saygı yürüyüşü düzenledik." diye konuştu.

Program sonrası sporcu kafilesi, kültür turu çerçevesinde Safranbolu'ya yolcu edildi.