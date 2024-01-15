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Karabük'te Okul Sporları Gençler Basketbol Kız, Erkek Grup Müsabakaları Başladı

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Karabük'te, Okul Sporları Gençler Basketbol Kız, Erkek Grup müsabakaları Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı. 3 gün sürecek müsabakalara 12 ilden 350 sporcu, hakem ve idareci katılım sağlıyor.

Karabük'te, Okul Sporları Gençler Basketbol Kız, Erkek Grup müsabakaları Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı.

Açılış seremonisine; Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdürler, ilçe müdürleri, şube müdürleri, Okul Sporları Tertip Komitesi, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

3 gün sürecek müsabakalara 12 ilden 350 sporcu, hakem ve idareci katılım sağlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, turnuvaya katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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