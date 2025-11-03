Karabük'te Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Şampiyonu İl Emniyet Müdürlüğü

Karabük'te geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olan İl Emniyet Müdürlüğü takımı bölge müsabakalarında mücadele edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin spor aracılığıyla kaynaşmasını, dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek için düzenlenen organizasyonda Karabük İl Emniyet Müdürlüğü birinci, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ikinci, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise üçüncü oldu.

Organizasyonda şampiyon olan Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kamu Spor Oyunları Karadeniz- 1 Bölge Finalleri Erkek Voleybol müsabakalarında Karabük temsilcisinin ilk rakibi KDZ. Ereğli olacak. - KARABÜK