Karabük'te İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Karabük'te 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda bugün kadınlar ve erkeklerde final maçları oynandı.

Kadınlarda İstanbul Çekmeköy İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, Denizli Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü ikinci ve Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Denizli Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşarken, Can İşitme Engelliler Eğitim Spor Kulübü ikinci ve Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Turnuvanın en değerli oyuncu ödülleri erkeklerde Denizli Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü'nde Kadir Akyıldız'a, kadınlarda ise Çekmeköy İşitme Engelliler Spor Kulübü'nden Zerda Aydın'a verildi. Oyuncular ödüllerini Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş'tan aldı.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, TVF Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Semiz, İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü Osman Çarkcı, yöneticiler, sporcu yakınları ve sporseverler takip etti. - KARABÜK