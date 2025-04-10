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Karabük'te Gençler Boks Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri Sona Erdi

Karabük'te Gençler Boks Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri Sona Erdi
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Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Boks Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları tamamlandı. 50 ilden yaklaşık 800 sporcunun katıldığı organizasyonda final mücadeleleri yakında gerçekleşecek.

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Boks Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Gençler Boks Türkiye Şampiyonası Yeni Mahalle Spor Salonu'nda devam ediyor.

50 ilden yaklaşık 800 sporcu ve idarecinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda sporcular isimlerini finallere yazdırmak için kıyasıya mücadele gösterdi.

Organizasyon yarın kızların, cumartesi günü de erkeklerin final müsabakaları ile sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'te çok sayıda organizasyona imza attıklarını belirtti.

Güven, önümüzdeki hafta İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını söyledi. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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