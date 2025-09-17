Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Karabük İdman Yurdu, sahasında Güzide Gebze Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karabük temsilcisi, Tugay Keleş'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. - KARABÜK
