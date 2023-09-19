Karabük İdman Yurdu, Türkiye Kupası'nda Bulvarspor ile eşleşti
Karabük İdman Yurdu, Türkiye Kupası 1.Tur rakibi olarak Bulvarspor'u seçti. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Karabük İdman Yurdu, deplasmanda Bulvarspor ile karşılaşacak.
Karabük'ü TFF 3.Lig'de temsil eden Karabük İdman Yurdu'nun Türkiye Kupası 1.Tur rakibi Bulvarspor oldu.
Karşılaşma 26-28 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Karabük İdman Yurdu, Bulvarspor ile İstanbul'da deplasmanda oynayacak.
İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye Kupası 1.Tur'da Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 14, TFF 3. Lig'den 48 takım yer aldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor