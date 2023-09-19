Karabük İdman Yurdu, Türkiye Kupası'nda Bulvarspor ile eşleşti

Karabük İdman Yurdu, Türkiye Kupası 1.Tur rakibi olarak Bulvarspor'u seçti. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Karabük İdman Yurdu, deplasmanda Bulvarspor ile karşılaşacak.