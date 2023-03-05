Karabük İdman Yurdu, polisin yönetici ve futbolcuları darbettiği iddiasıyla şikayette bulundu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karabük İdman Yurdu, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oynanan maçın ardından polisin yönetici ve futbolcuları darbettiğini ileri sürerek şikayette bulundu.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 16. hafta mücadelesinde Yeniçağa İlçe Stadı'nda karı karşıya gelen iki ekip, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonu gerginlik yaşanması üzerine polis devreye girdi.

Kendilerine şiddet uygulandığını öne süren takım kafilesi, darp raporu almak için Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesine ve şikayetlerini bildirmek üzere ilçe emniyetine gitti.

Kulüp Başkanı Adem Aydım, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, sahada güzel futbol olsa da maç sonu için aynı şeyleri söyleyemeyeceğini ifade etti.

Paylaştıkları görüntülerde, emniyet güçlerinin, takımın yöneticilerine, teknik heyetine ve futbolcularına orantısız güç uyguladığının görüldüğünü iddia eden Aydım, şunları kaydetti:

"Rakip taraftarları kesinlikle kontrol altına almamakla yöneticilerimize saldırdılar ve vurdular. Akabinde futbolcu Murat Saykal kardeşimize vurdular. Bizim emniyet güçlerinden beklentimiz tampon bölgeyi açmasıydı. Tam aksine soyunma odamızdan çıkan futbolcumuzu darp ettiler. Aynı zamanda takımımızın sosyal medya içeriklerini üreten arkadaşımıza polis ekipleri biber gazı ile müdahale ettiler."

Aydım, ilgili güvenlik güçleri hakkında şikayette bulunduklarını ve yargı sürecini başlatacaklarını kaydetti.