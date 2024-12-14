Karabük İdman Yurdu Lige Devam Edemeyecek

Karabük'ün profesyonel liglerdeki tek futbol takımı olan Karabük İdman Yurdu'nun Kulüp Başkanı Adem Aydım kadrosundaki oyuncuları dağıttıklarını ve artık maçlara çıkmayacaklarını söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu'nda başkan Adem Aydım, takımın hiç destek almadığını ve maddi imkansızlıklar yüzünden lige devam edemeyeceklerini açıkladı.

Karabük İdman Yurdu ligin ilk devresinin son karşılaşmasında evinde 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olurken akşam saatlerinde Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım, Metin Türker Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Aydım, oyuncu kadrosu ile bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla bütün futbolcularımızın hepsini kendilerine kulüp bulmalarını tebliğ ettim. Bundan sonraki süreci bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım nasıl bir gelişme olacak. Şu an itibarıyla ikinci yarıya çıkmayacağız. Şu anki düşüncemiz yönetim olarak, hocalarımız olarak budur" dedi.

Bundan sonraki süreç için ise Başkan Aydım, "Bunu tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğiz. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak? Zaten devre arasında girmiştik. Burada önümüzde süreç var. Tabii ki kampımız falan da olmayacak. Ben bu çocukların vebaline niye gireyim? Burada personel de aile geçindiriyor. Bugün itibarıyla bütün futbolcuları dağıttım ve bütün futbolculara kendilerine kulüp bulmalarını söyledim. Kimsenin hakkına girmeyeceğimizi, geçmiş dönem alacakları olanların da hakkın baki kaldığını ve ödeyeceğimi tebliğ ettim. 8 milyon 900 bin TL futbolculara toplam borcumuz var. O paraları da bir şekilde vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Karabük'te futbol sevgisini yeniden yeşertmek için çok emek harcadığının ve başarılması çok zor şeyler başardığının altını çizen Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım, Karabük halkı ile ilgili olarak ise, "Ben Karabük halkına çok teşekkür ederim. Dört sene bizi desteklediler. Mavi Ateş yalnız bırakmadı. İyisiyle, kötüsüyle, eksisiyle, artısıyla hep bizim yanımızda olmaya çalıştılar. Onları çok seviyorum, bir ailem gibi görüyorum. Tribünden geldiğim için onlar benim bir ailem. Onların da hakkını yediler. Onların bütün sosyal hayatını ellerinden aldılar. Ama bu vebalin altından onlar kalkamayacaklar" ifadelerini kullandı. - KARABÜK