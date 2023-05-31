Karabük İdman Yurdu Başkanı Adem Aydım: 'Profesyonel liglerde daha çok desteğe ihtiyacımız var'

Karabük İdman Yurdu Başkanı Adem Aydım, yeni sezonda daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi ve profesyonel liglerin maliyetinin amatör liglere göre çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Karabük'ü futbolda profesyonel liglerde temsil edecek Karabük İdman Yurdu'nda kulüp başkanı Adem Aydım yeni sezon için önceki zamanlardan daha da çok desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karabük İdman Yurdu Başkanı Adem Aydım, amatör lig ile profesyonel liglerdeki bütçelerin ve giderlerin çok farklı ve çok maliyetli olduğunu dile getirdi. Geride bırakılan Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğu kutlamalarının ardından sezon ile ilgili görüşlerini bildiren Başkan Aydım, "Aslında bu sene Türkiye'nin en zor gruplarından bir tanesiydi. Takımlara şöyle baktığımız zaman Bartın spor, Karadeniz Ereğli Belediye spor, Polatlı Belediye spor, 1074 Çankırı spor, Yeniçağa spor, Kozlu Belediye spor, Devrek Belediye ve Çilimli Belediye gibi takımlar vardı. Çoğu belediye destekli, devlet destekli takımlar. Kastamonu İl Özel İdare takımı üye seçimleri tamamen devlete ait olan bir kulüp ve hepsi inanmış takımlar. Hepsi inanmış kulüpler. Diğer komşu illerimizin Bartın spor gibi yaklaşık yirmi yıldır başaramadığını biz bu sene başardık. İnandık, sabrettik. Bazen cezalar aldık. Bazen bedellerini ödedik ama sonunda şampiyon olduk. Burada en büyük avantajımız bizim aile gibi olmamız. Biz aile olarak sporcu kardeşlerimizle, ekiple, çalışan personelimizle, yönetim kuruluyla ve sonradan Karabük ile birleştirdik bu aileyi. Allah bize nasip etti. Inşallah 3. Lig'de de beklemeden bir üst ligi olan 2. Lig'e çıkarız" dedi.

Profesyonel liglerin maliyetinin çok daha farklı olduğunu belirten Başkan Aydım, "Bizim direkt şampiyonluğa oynayabilecek bir takım kurmamız gerekiyor. Futbolculara verecek paralar olarak primler olarak düşünülmemesi gerektiğini, deplasmanların olduğunu, kulübün giderlerinin olduğunu, altyapıların, maliyetlerin olduğu, diğer araçların maliyetlerinin olduğu, sporcuların profesyonel ligde bütün futbolcuların hepsinin sigortasını yatırıldığını ve maaş ödenme durumunun olduğunu belirtmek gerekir. Bunlar beraber devre arasında yapacağımız mutlaka eksik noktalar için transferler olacak. Aşağı yukarı 75 milyon lira gibi bir maliyet günün şartlarına göre planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Aydım, transferlerle ilgili olarak her ligin kendine göre futbolcuları olduğunu vurgulayarak, "Biz bunu geçen sene yerel amatördeyken içimizden iki tane arkadaşımızı BAL'a taşıdık ama baktık ki buradaki mücadele yerel ligdeki mücadelelerden çok farklı. Ardından bölgesel lig sporcularıyla üçüncü lig profesyonel ligdeki futbolcu arasında da çok büyük fark var. Şimdi iç transferde anlaşabileceğimiz futbolcularla mümkün olduğunca anlaşmaya çalışacağız. Onun dışında da transfer çalışmalarına zaten başladık" ifadelerini kullandı.

"Bu sene destek çok daha önemli"

Bu sene profesyonel lig olduğu için desteğin daha da çok gerektiğinin altını çizen Aydım, "Ben öncelikle Karabük spor'u seven, yıllardır destekleyen ve Karabük'e aşık olan bir vatandaşım. Bir buraya kadar getirdik. Tabii ki benim hedefim TFF 3. Lig, TFF 2. Lig, TFF 1. Lig ve Süper Lig. Benim bunların hepsine yetme ihtimalim yok. Zaten çoğu arkadaşım var olan mal varlığını satarak verdiler. Yani geçen seneyi hiçbir şekilde nakit destek almadan tamamladık. Bir alnımızın akıyla hiç kimseye kendimize, şehrimize laf getirttirmeden takımımızı profesyonel lige taşıdık. Bu sene bu şekilde olmayacak. Destek çok daha önemli. Şehrin önde gelen isimleri ile bir araya gelip fikir alışverişleri ve projeler yapmamız lazım. İyi bir takım istiyorsak 10 gün içinde bütçe işlerini netleştirmemiz lazım" dedi.

Şehrin simge isimlerinden Yaşar Kaptan Çebi'nin hatırasını yaşatmak istediğini belirten Aydım, "Görüşmelerimiz neticesinde benim onlara yapmış olduğum bir jest sonucu stadın reklam paralarını onların şirketinin adıyla kapladım ve onlardan ücret istemedim. Onlarla da ilk fırsatta görüşme gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Karabük İdman Yurdu sadece bir spor kulübü olarak görülmesin"

Sporun sadece spor olmadığını ifade eden Adem Aydım, "Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Türkiye'deki büyük kulüplerin, profesyonel kulüplerin yapmadığını Karabük Valisi Fuat Güler ile beraber deprem zamanı 700 bin liraya yakın bir destek verdik. Karabük'ten bir destek toplayarak, deprem bölgesinde Karabük Çarşısı inşa edildi. Biz bir çok projenin içerisinde olacağız inşallah. Bunu sadece iki haftada bir pazar günleri gelip de maç izlemek olarak düşünmesin kimse. Karabük İdman Yurdu şehrimizde olmayan tüm aktiviteleri, sosyal yaşantıyı getirecek inşallah. Ben bunun sözünü veriyorum. Ben uzun zamandan beri 2009-2010'dan beri burada değilim. O zamandan bu zamana biz bunun ilkini gerçekleştirdik. İlk organizasyonumuzda eksikler olmuş olabilir. Bunun gibi sosyal aktiviteler yapacağız" diye konuştu.

Genç futbolcular ve sporda özkaynak sistemi olarak ise Aydım, şunları söyledi: "Biliyorsunuz alt yaş gruplarda mücadele etmiştik. Yaz okulu ve özkaynak gibi projeler için Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun ile beraber bir çalışmamız olacak. Bu sorumluluğu Gençlik Spor üzerinden alıp Karabük İdman Yurdu ile beraber pekiştirerek birleştirerek neler yapabiliriz? Bunları düşünüyoruz. Gençlikspor'un biliyorsunuz kadrosunda şu an çok çok yetenekli her branşta yetenekli arkadaşlarımız var. Biz bunları neden değerlendirmeyelim? Işte burada tabii ki bize gelecek olan bütçeyle alakalı. Biz bu bütçeyi Coşkun müdürümüzle oturup beraber şehrimizi nasıl ayağa kaldırabiliriz? Nasıl birleştirebiliriz? Karabük İdman Yurdu ile nasıl şehrimizin ismini yan yana getirebiliriz? Bunları düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor." - KARABÜK