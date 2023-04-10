Karabük İdman Yurdu Bartın'dan liderliği garantileyerek döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'taki 25. hafta mücadelesinde Bartınspor'a konuk olan Karabük İdman Yurdu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak ligin bitimine bir hafta kala grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'taki 25. hafta mücadelesinde Bartınspor'a konuk olan Karabük İdman Yurdu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak ligin bitimine bir hafta kala grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Bartın Ömertepesi Sentetik Sahası'nda Bartın ekibi Bartınspor'un misafiri olan Karabük İdman Yurdu rakibini Ercan Kuruçay ve Cenk Cengiz'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Karabük İdman Yurdu grupta 54 puanla ligi lider bitirmeyi garantilerken Karadeniz Ereğli Belediyespor 49 puanla Bartınspor ise 46 puanla haftayı kapattı. Karabük İdman Yurdu 16 Nisan Pazar günü 15.00'da Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Çilimli Belediyespor'u ağırlayacak. - KARABÜK