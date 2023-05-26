Karabük İdman Yurdu BAL'dan şampiyon olarak 3. Lig'e çıktı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) grubunu lider tamamlayarak 3. Lig'e çıkan Karabük İdman Yurdu, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı. Şehir turu ile başlayan kutlamalar, Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda düzenlenen programla devam etti.

Şampiyonluk kutlamasında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Bu muhteşem zaferi, gururu bizlere ve Karabük halkına yaşatan, başta Kulüp Başkanı Adem Aydım olmak üzere teknik heyet, futbolcu kardeşlerimiz ve Karabük İdman Yurdu'na gönül veren Mavi Ateş taraftarlarımızı yürekten tebrik ederim. Başarılarınızın 3. Lig'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sahneye davet edilerek plaketleri takdim edildi. Program, kupa töreni ve havai fişek gösterisiyle devam etti.

Programın ardından kısa bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de takımın 3. Lig'e çıkmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "En başından beri biz inanıyorduk. Ne zaman bir araya gelsek bunu ifade ediyordum. İşte bugün görüyoruz. Bir kez daha tüm ekibi kutluyor, 3. Lig'de başarılar diliyorum" diye konuştu.