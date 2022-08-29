Karabük haber... Karabük'te 750 gence futbola yönelik yetenek testi yapıldı Spor Haberleri Karabük haberi... Karabük'te 750 gence futbola yönelik yetenek testi uygulandı. Karabük'te 750 gence futbola yönelik yetenek testi uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları futbol kurslarının sona ermesiyle antrenörler tarafından Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 750 sporcuya yetenek testi yapıldı. Testleri yerinde inceleyen Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, antrenör Ahmet Ayvaz'dan bilgi aldı. Antrenörlere teşekkür eden Özcan, gençlere çalışmalarında başarı diledi. Spor Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük gençlik Futbol Spor Haberler

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