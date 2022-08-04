Karabük haber: İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı Karabük spor haberi... Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası müsabakaları Karabük'te başladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası müsabakaları Karabük'te başladı. Safranbolu Kapalı Spor Salonu'nda 3-7 Ağustos tarihlerinde 6 takımın katıldığı İşitme Engelliler Kadın Futsal müsabakaları İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü - Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü maçıyla başladı. Safranbolu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaları Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Ersöz ve Yakup Ümit Kıhtır, İl Müdürümüz Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, İl Temsilcisi Musa Özyıldırım, milli takımlar antrenörü Ali Metin, kulüp yöneticileri ve sporseverler katıldı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası, 7 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Spor Karabük Türkiye Spor Haberler

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