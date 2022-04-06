Karabük, eskrimde adından söz ettirmek istiyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün eskrimde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda daha çok temsil edilmesi için yoğun çalışma yürüten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3 yılda 12 olan sporcu sayısını 110'a çıkardı.

Alt yaş grubundaki sporcular, başarı elde edebilmek için 5000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonu ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde antrenman yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, eskrimin yanında jimnastik, voleybol, basketbol, judo, güreş, tekvando, kick boks ve tenis gibi 50 farklı branşta antrenmanların sürdüğünü anlattı.

Eskrimin Karabük için yeni bir spor dalı olduğunu vurgulayan Güven, ailelerin çocuklarını isteyerek bu branşa gönderdiğini, onların da antrenmanlara istekli geldiğini dile getirdi.

Güven, eskrimin, vücudun belli bölgelerine kılıçla dokunarak puan alınan bir spor olduğunu belirterek, "İki metre genişliğinde, 14 metre uzunluğunda pist var. Maçlar bu alanda yapılıyor. Kıyafetlerin üzerinde kılıçların dokunduğu anda puan alınabilecek elektronik mekanizma var. Bunun üzerinden puanlama yapılıyor." dedi.

Başarılı sporcuları kente kazandırabilmek için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Güven, son bir yılda 2 eskrim organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını, ekim ayında da Türkiye Şampiyonası'nın kentte düzenleneceğini bildirdi.

Güven, eskrimin 3 ana branşının olduğunu belirterek, "Bunlar kılıç, epe ve flöre. Biz ilimizdeki sporcuları kılıç alanında yetiştiriyoruz. Spor şehri Karabük'ü eskrimde başarıyla temsil edecek gençlerimizin ve takımlarımızın olması için var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Şu anda Türkiye şampiyonalarına ekip gönderdiklerini anlatan Güven, "Amacımız, öncelikle ilimizin temsil edilmesi. Antrenmanlarına devam eden sporcularımızın, Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayıkçı: "Hedefimiz, milli takıma Karabük'ten sporcular kazandırmak"

Türkiye Eskrim Federasyonu Karabük İl Temsilcisi ve kılıç antrenörü Edanur Bilgin Kayıkçı, yetiştirdikleri çocuklarla belli bir seviyeye geldiklerini aktardı.

Antrenmanların çok iyi gittiğini vurgulayan Kayıkçı, "Burada ilk 12 sporcuyla başladım. Şu an 110 sporcu var. İl dışında senede 4-5 turnuvaya katılıyoruz. Hedefimiz, Türkiye şampiyonlukları elde etmek ve milli takıma Karabük'ten de sporcular kazandırmak. Sporcuların yurt dışına gidip ilimizi temsil etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 9 yaşındaki Hilmi Yağız Acar, yaklaşık 3 yıldır eskrim yaptığını, başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğini dile getirirken, 10 yaşındaki Zeynep Özer de eskrimin farklı bir branş olduğunu, antrenörlerinin kendilerine bu dalı çok iyi öğrettiğini söyledi.

Beril Bakkal ise eskrim sporunu çok sevdiğini, başarılı olmak için elinden geleni yaptığını kaydetti.