Karabağlar Ülkü Ortaokulu kız futbol takımı başarılarıyla Karabağlar Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Karabağlar Ülkü Ortaokulu kız futbol takımı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti. Başkan Selvitopu, öğrencileri kutlayarak başarılarından ötürü bisiklet armağan etti ve spora desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kocaeli'nde 10-16 Haziran arasında düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Karabağlar Ülkü Ortaokulu kız futbol takımı, kupalarıyla beraber Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerin ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Futbol gibi bir branşta aldığınız bu derece son derece mutluluk verici. Karabağlar Belediyesi olarak biz de sporu, kültür ve sanatı desteklemeye gayret ediyoruz. Atatürk Gençlik ve Spor Merkezimizin inşaatı hızla ilerliyor. Tesis bitince orayı sizlere tahsis edeceğiz" dedi.

Çocukları kutlayarak başarılarından ötürü bisiklet armağan eden Başkan Selvitopu, "Sporda yenmek kadar yenilmek de var. Daha önünüzde uzun yıllar var. Azminizi yitirmeyin ve aynı şekilde çalışmaya devam edin" dedi.

Okul Müdürü Ali Gür de, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Çocukların Başkan Selvitopu'na Atatürk resmi armağan ettiği ziyarette, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aydoğan, takımı çalıştıran beden eğitimi öğretmenleri İbrahim Ulukapı ve Diren Yalçın'la Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nuri Bekece de yer aldı.