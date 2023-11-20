Karabağlar Belediyesi Spor Kursları Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi tarafından çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenen spor kursları, 16 spor tesisinde 14 branşta devam ediyor. Kurslara kayıtlar, spor merkezlerinde yapılırken; konuyla ilgili ayrıntılı bilgi, Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 414 79 01 ve 414 78 18 numaralı telefonlarından alınabilecek.

Karabağlar Belediyesi tarafından çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenen spor kursları, 16 spor tesisinde 14 branşta devam ediyor.

Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Taekwondo, Karate kurslarına 07-15 yaş; Bocce, Güreş, Halk Oyunları-Ritim kurslarına 10-15 yaş; Jimnastik kurslarına 05-09 yaş; Aerobik, Zumba, Halk Oyunları, Boccia ve Tenis kurslarına da 17 yaş üstü yetişkinler kayıt yaptırabiliyor.

Kurslara kayıtlar, spor merkezlerinde yapılırken; konuyla ilgi ayrıntılı bilgi, Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 414 79 01 ve 414 78 18 numaralı telefonlarından alınabilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, gençlerin spor yapmalarının önemine değinerek, "Spor yapan gençler zinde bir vücuda sahip olurken aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış oluyor. Belediye olarak gençlerimizi spor yapmaya teşvik ediyoruz. Ayrıca İzmir'in en büyük spor yatırımlarından biri olan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezimizin inşaatı hızla ilerliyor. Bu örnek tesis tamamlandığında, çocuklar ve gençlerimizin buluşma noktası olacak" diye konuştu.