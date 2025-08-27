Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lig Aşamasına Yükseldi

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros'u eleyerek tarihinde ikinci kez lig aşamasına kalmayı başardı. İlk maçı 3-1 kazanan Karabağ, evindeki rövanşta 3-2 kaybetmesine rağmen toplamda 5-4'lük skorla tur geçmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros'u eleyen Karabağ, lig aşamasına kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu rövanşında Azerbaycan ekibi Karabağ, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, evinde 3-2 yenilmesine rağmen rakibini eleyerek adını lig etabına yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Karabağ'ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir attı. Ferencvaros'un gollerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth kaydetti.

Organizasyonda play-off turu, bu akşam oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
