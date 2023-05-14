Karabağ, Azerbaycan Premier Lig'de şampiyon oldu

Azerbaycan Premier Lig'de Sebail'i 3-0 yenen Karabağ, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Azerbaycan Premier Lig'de Sebail'i 3-0 yenen Karabağ, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 34. haftasında Sebail'e konuk olan Karabağ, Behlül Mustafazade ve Ramil Şeydayev'in (2) golleriyle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla puanını 87 yapan ve bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Sabah ile arasındaki farkı 10 puana çıkaran Karabağ, şampiyonluğu garantiledi.

Karabağ, ligde son 10 sezonda 9. kez şampiyonluğa ulaştı.