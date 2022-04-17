Beşiktaş maça müthiş başladı! Giresunspor kendi yarı alanından çıkamıyor

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

8 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Suleymanov, Sergio, Umut Nayir

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 10: Rachid Ghezall'ın kaleyi cepheden göre şutunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Dakika 7: Giresunspor etkili geldi. Shapi Suleymanov'un ceza sahasına girer girmez şutu yandan auta gitti.

Dakika 5: Umut Nayir'in indirdiği topta Chiquinho orta alanda boşluk yakaladı. Şut açısı arayan Chiquinho'ya Beşiktaş savunması izin vermedi.

Dakika 2: Beşiktaş, Giresunspor'un önde baskısından tek paslarla çıktı. Alex Teixeira'ya yapılan hareket faul.