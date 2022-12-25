Gaziantep FK-Beşiktaş maçında tempo çok yüksek
Spor Haberleri
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle devam ediyor.
Dakika 20: Ertuğrul Ersoy'un ceza sahasına doldurmak istediği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Bu bölümde tempo biraz düştü.
Dakika 13: Gedson'un kullandığı serbest vuruş savunma karşıladı. Dönen topu Gedson arka direğe ortaladı. Welinton'un içeriye doldurduğu topu Cenk Tosun auta gönderdi.
Dakika 11: Maxim'in harika frikiğini Mert Günok aynı güzellikte çıkardı
Dakika 7: Beşiktaş ilk bölümde oyunu rakip yarı alana yıkmış durumda.
Dakika 6: N'Koudou'nun ceza sahasına gönderdiği topa Wout Weghorst kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
Dakika 2: Gaziantepli kaleci Günay Güvenç, şortunun altına farklı renkte tayt giydi. Hakem, Günay'dan taytını değiştirmeyen Günay'a sarı kart verdi.
Gaziantep Fk ile Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası arasına 22 puanla 8. sırada giren siyah-beyazlılar, lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak altın zirveye yaklaşmayı hedefliyor.
Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Rachid Ghezzal, Montero ve Oğuzhan Akgün kadroda yer almadı. Sakatlıktan dönen Josef ise kadroya dahil edildi.
Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 3 Süper Lig maçında da galibiyete ulaşamadı. Gaziantep deplasmanındaki ilk iki maçında rakibinden üçer gol yiyen Beşiktaş, son karşılaşmada ise golsüz beraberlikle evine döndü.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, Gedson, Cenk, Weghorst, Nkoudou