Kar Spor İda Ultra Maratonu Kazdağları'nda Koşulacak

Türkiye'nin kış maratonu 'Kar Spor İda Ultra Maratonu', 28-30 Kasım tarihlerinde Kazdağları'nda gerçekleştirilecek. Sporcular, zeytin ağaçları arasında zorlu parkurlarda koşacak ve antik efsanelerin izlerini takip edecekler.

Türkiye'nin kış maratonu olan "Kar Spor İda Ultra Maratonu", bu yıl 28-30 Kasım tarihlerinde Çanakkale ile Balıkesir sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nda koşulacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yeşilyurt köyü arasındaki zorlu parkurlarda koşulacak etkinlikte sporcular, doğayla iç içe rotalarda birinci olabilmek için mücadele edecek.

Yüzlerce sporcu, zeytin ağaçlarının gölgesinde ilerleyen güzel manzaralara sahip parkurlarda kendi limitlerini test etme fırsatı bulacak.

Koşucular, sadece fiziksel bir mücadele vermekle kalmayacak, aynı zamanda antik dönemlerden bugünlere ulaşan efsanelerin izlerini takip ederek adeta mitolojik bir yolculuk deneyimleyecek.

Kar Spor İda Ultra Maratonu, coğrafi konumu ve sunduğu benzersiz parkurlarla Türkiye'deki ultra maraton takviminin en önemli duraklarından biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA
