Kaptan Yasin Öztekin'in forma numarasını taraftarlar seçecek - Haberler

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Kaptan Yasin Öztekin'in forma numarasını taraftarlar seçecek

Kaptan Yasin Öztekin'in forma numarasını taraftarlar seçecek

Göztepe'nin Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada $GOZ Fan Token sahipleri; 7, 23 ve 9 numaraları arasından oylama yaparak Yasin Öztekin'in yeni sezondaki forma numarasını seçecek.

Göztepe'nin Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada $GOZ Fan Token sahipleri; 7, 23 ve 9 numaraları arasından oylama yaparak Yasin Öztekin'in yeni sezondaki forma numarasını seçecek.

Göztepe Kulübü'ne 2.5 yıl sonra kaptan olarak geri dönen Yasin Öztekin'in yeni sezonda sarı-kırmızılı ekip için giyeceği formanın numarasını sarı-kırmızılı taraftarlar belirleyecek. Göztepe'nin Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada $GOZ Fan Token sahipleri; 7, 23 ve 9 numaraları arasından oylama yaparak milli futbolcunun yeni sezondaki forma numarasını seçecek. 2 Ağustos'a kadar devam edecek oylama ve tekrar yuvaya geri dönüşü ile ilgili milli yıldız, "Tekrar Göztepe'ye gelmek benim için son derece mutluluk ve heyecan verici. Bu heyecanıma taraftarlarımızın da ortak olmasını isteyerek, forma numaramı onlara seçtirmek istedim. Bu futbolculuk kariyerimde yaşadığım en değişik deneyim de olacak. Ben de sonuçları heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

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