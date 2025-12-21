Haberler

Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'da yarıştılar

Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'da yarıştılar
Güncelleme:
Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'nda düzenlenen koşu parkurunda 1500 sporcu mücadele etti. Yarışmada erkeklerde Hacı Sebahattin Çavga, kadınlarda ise Funda Karayaman birinciliği elde etti.

Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'nın içinde hazırlanan koşu parkurunda yarışan 1500 katılımcı, dereceye girmek için birbirleriyle mücadele etti.

Dust Event tarafından düzenlenen ve 1500 sporcunun katıldığı Kapalı Çarşı Gece Koşusu yarışı, İstanbul'un tarihi mekanlarından Çemberlitaş Meydanı'nda start aldı. İstanbul Üniversitesinin tarihi kapısından ve sokaklarından geçerek Kapalı Çarşı'nın içerisinde koşulan yarış, başladığı noktada son erdi.

Sporcular, iki etap şeklinde gerçekleşen yarışın birinci etabında aynı parkuru 3 tur koşarak toplam 5 kilometre yarıştı. Birinci etapta genel ile yaş kategorilerinde ilk 5'e giren yarışmacılar, daha sonra bir turluk final etabında da yarışmaya hak kazandı.

Parkuru tamamlayan her sporcuya madalya verilen yarışta, final etabında genel ve yaş kategorilerinde ilk 3'e girenlere ise ödül verildi.

Yarışta erkeklerde genel kategoride birinci Hacı Sebahattin Çavga, ikinci Yusuf Taç, üçüncü Doruk Öztürk oldu.

Kadınlarda genel kategoride Funda Karayaman birinci, Maria Kolpakova ikinci, Nil Meryem Aydemir üçüncü olarak yarışı tamamladı.

AASK sporcusu yaş kategorisinde 2. oldu

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ile AASK Atletizm Branş Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul da yarışa katıldı.

Yarışın birinci etabında derece yapan Kul, ikinci etapta da yarışma hakkı kazandı.

Kul, ikinci etapta 5 dakika 41 saniyelik derecesiyle genelde on dördüncü, 35-39 yaş kategorisinde 2. olarak yarışı bitirdi.

Özhan ise 3 turluk birinci etabı 22 dakika 27 saniyelik derecesiyle tamamlayarak 35-39 yaş kategorisinde 14. oldu.

Kul, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı Spor Kulübü olarak AA çalışanlarının hareketlenmesi, spora başlaması, hem günlük hayatlarında hem de iş hayatlarında verimli olabilmesi için kulüp olarak koşu takımını kurduklarını söyledi.

Bu kapsamda motivasyon olması amacıyla da çeşitli yarışlara katıldıklarını anlatan Kul, şöyle konuştu:

"Bugün de yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı Gece Koşusu'na katıldık. Burada farklı bir deneyim yaşayacağız. Çemberlitaş Meydanı'ndan başlayıp mistik sokaklardan ve tarihi Kapalı Çarşı içerisinden geçip tekrar meydana geleceğiz. Farklı ve güzel bir deneyim olacak. Bu koşular sayesinde hem ruhen hem bedenen kendimizi daha iyi hissedeceğiz."

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Spor
