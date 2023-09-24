Kapaklı Site Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Kapaklı Site Spor, sahasında Fenerbahçe Agaba Jewellery Kadın Voleybol takımını 3-1 mağlup etti. Maçın ardından dostluk fotoğrafı çekildi.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Kapaklı Site Spor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Agaba Jewellery Kadın Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.

Kapaklı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonunda oynanan hazırlık maçında Kapaklı Site Spor ile Fenerbahçe Agaba Jewellery Kadın Voleybol takımı karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk setini baştan sona önde götüren ev sahibi ekip Kapaklı Site Spor, Aslıhan, Cansu ve Hazal'ın iyi performansı ile ilk seti 25-17'lik skorla önde tamamladı.

İkinci sette de ilk sette olduğu gibi iyi savunmanın yanında iyi de hücum yapan Site Spor bu setten de 25-19'lık skorla galip ayrılarak durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin üçüncü setinde toparlanan konuk ekip Fenerbahçe Agaba Jewellery, Site Spor'u bu sette 25-18 mağlup ederek oyuna ortak oldu ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son setinde maçın uzamasına izin vermeyen Kapaklı Site Spor, Aslıhan'ın üstün performansı ile bu seti 25-19 önde kapatarak maçı 3-1'e getirerek kazandı.

Maçın ardından her iki takımın oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimleri dostluk fotoğrafı verdi.