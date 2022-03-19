Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç - Haberler

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Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç

15-18 Mart tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda, Kapadokya Üniversitesini temsil eden Havacılık Yönetimi bölümü öğrencisi Sena Patıhan, gümüş madalya ile döndü.

15-18 Mart tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda, Kapadokya Üniversitesini temsil eden Havacılık Yönetimi bölümü öğrencisi Sena Patıhan, gümüş madalya ile döndü. Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 121 üniversiteden 700 sporcunun katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Erzurum'da yapıldı. 65 kg siklet Pointfighting branşında madalya için ringe çıkan Kapadokya Üniversitesinden Sena Patıhan, Türkiye 2'nciliği derecesi elde ederek gümüş madalyaya uzandı. - NEVŞEHİR

Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç

Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç

İhlas Haber Ajansı / Spor

Üniversiteler, Kapadokya, Kick Boks, Türkiye, Spor, Haberler

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