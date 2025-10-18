Kapadokya Ultra Trail Koşusu 79 Ülkeden 2 Bin 406 Sporcu ile Başladı

Nevşehir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla start aldı.

Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya gelen sporcular, hazırlıkların tamamlanmasının ardından verilen startla mücadeleye başladı.

Sporcular, peribacalarıyla kaplı vadiler, köy yolları, merdiven ve tüneller ile tepe yamaçlarını aşarak kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik dört parkurda koşuyu tamamlayacak.

Organizasyonda, 38 kilometrelik parkurda yarışanlar Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme'den, 63 kilometrelik parkurda koşanlar da Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'e dönecek.

119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise 63 kilometrelik etap güzergahına ek olarak Karlık, Taşkınpaşa, Karlık, Cemil köyleri ile Mustafapaşa beldesinden geçip başlama noktasına ulaşarak yarışı tamamlayacak.

Dün yapılan mini parkurda 14 kilometre koşanlar, Ürgüp'ten çıkış yaptıktan sonra Ortahisar beldesinden geçip engebeli araziyi aşarak yeniden Ürgüp'ü döndü.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi keyifli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu tür yarışlarla Kapadokya'nın spor turizminde de adından söz ettiren bir merkez olma konumuna ulaştığını kaydeden Güney, "79 ülkeden sporcumuz var. Bu yıl elit sporcularımızın sayısı fazla. Kapadokya bütün açık hava sporları için inanılmaz bir destinasyon. Güzelliğini zaten herkes biliyor ama daha önemlisi şehir organizasyonu çok sahiplendi. Şehir meydanında festival havası var. Bu da organizasyonun giderek büyümesini sağlıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye girenler için yarın Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni yapılacak.