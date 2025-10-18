Haberler

Kapadokya Ultra Trail Koşusu 79 Ülkeden 2 Bin 406 Sporcu ile Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla start aldı. Sporcular, çeşitli parkurlarda peribacalarının eşliğinde zorlu bir mücadeleye girişti.

Nevşehir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla start aldı.

Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya gelen sporcular, hazırlıkların tamamlanmasının ardından verilen startla mücadeleye başladı.

Sporcular, peribacalarıyla kaplı vadiler, köy yolları, merdiven ve tüneller ile tepe yamaçlarını aşarak kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik dört parkurda koşuyu tamamlayacak.

Organizasyonda, 38 kilometrelik parkurda yarışanlar Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme'den, 63 kilometrelik parkurda koşanlar da Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'e dönecek.

119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise 63 kilometrelik etap güzergahına ek olarak Karlık, Taşkınpaşa, Karlık, Cemil köyleri ile Mustafapaşa beldesinden geçip başlama noktasına ulaşarak yarışı tamamlayacak.

Dün yapılan mini parkurda 14 kilometre koşanlar, Ürgüp'ten çıkış yaptıktan sonra Ortahisar beldesinden geçip engebeli araziyi aşarak yeniden Ürgüp'ü döndü.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi keyifli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu tür yarışlarla Kapadokya'nın spor turizminde de adından söz ettiren bir merkez olma konumuna ulaştığını kaydeden Güney, "79 ülkeden sporcumuz var. Bu yıl elit sporcularımızın sayısı fazla. Kapadokya bütün açık hava sporları için inanılmaz bir destinasyon. Güzelliğini zaten herkes biliyor ama daha önemlisi şehir organizasyonu çok sahiplendi. Şehir meydanında festival havası var. Bu da organizasyonun giderek büyümesini sağlıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye girenler için yarın Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni yapılacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Girona'da Dominik Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı

Girona'da Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
CHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulması istendi, YSK toplanıyor

Mahkemeden yeni CHP hamlesi! YSK apar topar toplanıyor
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

Dev balığı onlarca kişi çekemedi! Karaya vurduğu yerin ayrı önemi var
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? Ekonomistten dikkat çeken tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.