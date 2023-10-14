Kapadokya'da Koşu Şöleni Sona Erdi

Binlerce yıllık tarihiyle en kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan Kapadokya'nın benzersiz coğrafyasında 71 ülkeden toplam 2.434 koşucu mücadele ettiği koşular sona erdi. Koşularda Dmitry Mityaev, erkeklerde Salomon Cappadocia Ultra-Trail 119 km'de parkur rekoru kırdı.

63 Km'lik parkurun erkeklerde birincisi Türk koşucu Mestan Turhan, 38 Km'lik parkurun erkeklerde birincisi Alejandro Forcades, kadınlarda ise Simone Brick oldu.

Koşu dünyasının kalbi 10. kez Kapadokya'nın masalsı atmosferinde attı. Dünyanın dört bir yanından Kapadokya'da buluşan binlerce koşusever; efsanelere, doğal güzelliklere ve çok daha fazlasına yakından şahit oldu.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan ve bu yıl 10. kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, büyük bir coşkuyla sona erdi.

Kapadokya'da birinciler belli oldu

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in 119 km'lik en uzun parkurunun erkekler kategorisinde 10: 59: 32 derecesiyle birinci olan Dmitry Mityaev yeni rekorun sahibi oldu. Kadınlar kategorisinde ise 11: 54: 57'lik derecesiyle Rus atlet Ekaterina Mityaeva birinci oldu.

63 km'lik Salomon Cappadocia Medium-Trail parkurunda kadınlarda Alman Kim Schreiber birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen Türk koşucu Mestan Turhan oldu.

38 km'lik Salomon Cappadocia Short-Trail parkurunda kadınlarda Simone Brick, erkeklerde ise Estonyalı Alejandro Forcades birinci sırada tamamladı.

Yarışlarda sonuçlar şu şekilde oldu:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Ekaterina Mityaeva (Rusya) - 11: 54: 57

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Dmitry Mityaev (Rusya) 10: 59: 32

2- Farkhad Isakov (Rusya) 11: 12: 32

3- Mohammadreza Jelodar (İran) 11: 57: 27

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Kim Schreiber (Almanya) 05: 38: 39

2- Varvara Shikanova (Rusya) 06: 02: 58

3- Aysel Yalaç Dolay (Türkiye) 06: 24: 50

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Mestan Turhan (Türkiye) 05: 03: 49

2- İrem Can AYAZ (Türkiye) 05: 17: 40

3- Ryan Farrugia (Malta) 05: 42: 15

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Simone Brick (Avustralya) 03: 25: 53

2- Dioni Gorla (Almanya) 03: 26: 35

3- Tuğçe Karakaya (Türkiye) 03: 31: 24

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Alejandro Forcades (Estonya) 02: 39: 40

2- Martin Dematteis (İtalya) 02: 41: 34

3- Yury Shtankov (Rusya) 02: 48: 29

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Team Games Sonuçları:

Team Games CUT (119 km) (saat.dakika.saniye)

1- MYRC (Türkiye) 11: 40: 46

Team Games CMT (63 km) (saat.dakika.saniye)

1- Akkuyu Run Mix 05: 31: 02

2- Akkuyu girls 05: 39: 22

3- Akkuyu Run Tigers 05: 49: 31 - NEVŞEHİR