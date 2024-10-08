Kapadokya'da 73 Ülkeden 2 Bin 368 Koşucu Salomon Cappadocia Ultra Trail'e Katılıyor

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail'e, dünyanın dört bir yanından 2 bin 368 patika koşucusu kayıt yaptırdı. Türkiye'nin gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'inci kez düzenlenecek. Cappadocia Ultra-Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla koşulacak.

73 ÜLKEDEN 2 BİN 368 SPORCU

Organizasyon; Cappadocia Ultra-Trail 119K, Cappadocia Medium-Trail 63K, Cappadocia Short-Trail 38K'lık parkurlarda gerçekleşecek. Bu sene yarışa 73 ülkeden 2 bin 368 sporcu kayıt yaptırırken yarın ise katılımcılara geç kayıt imkanı sunulacak. 119K'lık parkura 233, 63K'lık parkura 565, 38K'lık parkura bin 147 sporcu kayıt yaptırdı. Ayrıca kadın ve erkek sporculardan oluşan, kurumsal takımların yer aldığı Team Games yarışlarında ise toplam 423 sporcu mücadele edecek.

GEÇ KAYITLAR LÖSEV'E BAĞIŞLANACAK

Salomon Cappadocia Ultra Trail, sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekiyor. Yarışta kayıtlar sona ermesine karşın sporculara geç kayıt imkanı sunulacak. 9 Ekim Çarşamba gününe özel kayıt yaptırmak isteyenler geç kayıttan faydalanırken elde edilecek gelirler Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlanacak.