Kapadokya Çöl Maratonu Sona Erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 25 ülkeden 350 sporcunun katıldığı Kapadokya Çöl Maratonu, üç gün süren yarışların ardından ödül töreniyle tamamlandı. Farklı parkurlarda koşan sporcular, çeşitli kategorilerdeki derecelerini aldı.

Nevşehir'de 25 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla yapılan Kapadokya Çöl Maratonu, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

"Marathon Des Sables" adıyla lisanslanan, 1986'dan beri farklı ülkelerde düzenlenen ve Kapadokya'da ilki geçen yıl gerçekleştirilen üç günlük koşuda sporcular 75, 95 ve 115 kilometrelik parkurları tamamladı.

Etkinlik kapsamında, sporcular, 23, 24 ve 26 Haziran tarihlerinde Kapadokya'nın engebeli arazilerini kapsayan çeşitli parkurlarda koştu.

Yarışların tamamlanmasının ardından Avanos ilçesindeki bir otelde ödül töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 120 kilometrede Fransa'dan Adrien Rossetti liderliği elde ederken, Fransa'dan Xavier Dalsheımer ikinci, İngilitere'den Tristan Friend ise üçüncü oldu.

100 kilometrede, birinciliğe İspanya'dan Maria Minane, ikinciliğe İspanya'dan Francısco Martinez, üçüncülüğe Fransa'dan Celine Lou Poueyou ulaştı.

70 kilometrede, Fransa'dan Caroline Sıgalat birinci, Eric Sısmondini ikinci, Norveç'ten Berengere Sismondini ise üçüncü oldu.

Derece elde edenlere madalya ve plaketleri katılımcılarca takdim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun

Üç eski genel başkandan Özel'e destek, Kılıçdaroğlu'na çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.