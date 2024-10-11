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Kani Topuz, ABD'de Basketbol Kariyerine Devam Edecek

Kani Topuz, ABD'de Basketbol Kariyerine Devam Edecek
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20 yaşındaki Kani Topuz, elde ettiği sporcu bursu ile University at Albany'nin NCAA Division 1 takımı UAlbany Great Danes'ta forma giyecek. Futboldan basketbola geçiş yaparak önemli başarılar elde eden Topuz, ABD'deki kariyerinin yeni dönemine hazırlanıyor.

BASKETBOL ve eğitim kariyerini, elde ettiği sporcu bursu ile ABD'de sürdüren 20 yaşındaki Kani Topuz, 2024-2025 sezonunda, University at Albany'nin NCAA Division 1'de mücadele eden takımı UAlbany Great Danes'ta forma giyecek.

Bostancı Futbol Kulübü ile başlayan spor hayatına, kulüpteki ikinci yılında takım kaptanı ve gol kralı olarak devam eden 2004 doğumlu olan Kani Topuz, U-13 Antalya Futbol Turnuvası gol kralı olduktan sonra Altınordu Futbol Kulübü tarafından davet alsa da ailevi sebeplerden dolayı kulüpteki kariyerine devam edemediğini belirtti.

İstanbul'a döndükten sonra İstanbul Başakşehir FK ve Kasımpaşa Futbol Kulübü formalarını terleten Topuz, 15 yaşından itibaren okul takımı ve Parlayan Yıldızlar takımında basketbol branşında spor hayatına devam etti.

'FUTBOLU BIRAKTI ABD'DE BASKETBOL KARİYERİ YAPTI'

Lise 3. sınıfta, elde ettiği sporcu bursu ile ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Renaissance Academy Lisesi'ne giden Kani, bir sene ardından lise 4. sınıf için New York ISA Hoosac basketbol takımına transfer oldu. New York ISA Hoosac'te ikinci senesinde takım kaptanlığı yapan Kani Topuz, oynanan lig ve turnuvalarda birden fazla kez MVP seçilme başarısı gösterdi.

Genç oyun kurucu, geçtiğimiz sene New York eyaletinde bulunan University at Albany'nin Division 1 takımlarından UAlbany Great Danes'tan gelen teklifi kabul etti ve hem spor hem de kolej eğitimine burada başlamış oldu.

KILLINGS: DURMAK BİLMEYEN İŞ AHLAKI VE REKABETÇİ RUHU, BAŞARIYA ULUŞMAMIZA YARDIMCI OLACAK

2021 yılından bu yana UAlbany Great Danes takımını çalıştıran Koç Dwayne Killings: "Kani, gerçekten takım için harika bir katkı sağladı. Onun durmak bilmeyen iş ahlakı ve rekabetçi ruhu, başarıya uluşmamıza yardımcı olacak. Ayrıca oyuncunun çok yönlülüğünün ve atletizminin, programımıza çok şey kazandırabileceğini düşünüyorum. Kani, 'winner 'karakterli bir oyuncu ve yolculuğunda ona yardımcı olan herkesi temsil ediyor" dedi.

TOPUZ: BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

UAlbany Great Danes'in bir parçası olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Kani Topuz da "Koçlarım ve takım arkadaşlarımız ile iletişimimiz harika. Çok sıkı çalışıyoruz ve büyük hedeflerimiz var. Bu sezon takım adına ve bireysel anlamda iyi bir performans gösterip beni ve bizi destekleyen herkese güzel bir basketbol izletmek en büyük hedefimiz. Bu özellikle benim ve daha sonrasında da takım arkadaşlarım için çok değerli. ABD'deki kariyerimde beni destekleyen herkese, aileme ve sporcu öğrenci danışmanım Batuhan Öğretmen'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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