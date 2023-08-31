Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Konferans Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente deplasmanına konuk oluyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk oluyor. Twente Stadı'nda oynanan ve TSİ 20.00'de başlayan Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetiyor.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

EKSİKLER:

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan Manchester United'a transferi bitme aşamasında olan Altay Bayındır da Hollanda'ya götürülmedi.

İLK 11'LER:

Twente; Unnerstall, Kjölö, Pröpper, Bruns, Sampsted, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Vlap, Rots, Ugalde

Fenerbahçe ; İrfan Can, Oosterwolde, Becao, Serdar, Osayi-Samuel, Mert Hakan, İsmail, Fred, Tadic, Cengiz, Dzeko

CANLI ANLATIM

13' Becao oyun kurmak istedi fakat rakibinin müdahalesiyle yerde. Faul.

12' Fenerbahçe hızlı geldi! Mert Hakan getirdiği topta sol kanatta Tadic'i gördü. Topu alan Tadic tek topta Fred'e pasını verdi. Fred kaleyi düşündü ancak savunma araya girerek topu kornere uzaklaştırıyor.

10' Fenerbahçe'de Ugalde'ye faul yapan Oosterwolde sarı kart gördü.

9' Fenerbahçe, Twente'nin baskısına karşılık vermek istiyor.

5' Manfred Ugalde'nin ceza sahası dışından şutu zayıf kaldı. Top İrfan'da kalıyor.

2' Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu. Az farkla aut.

1' Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe.