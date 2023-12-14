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Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu

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Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda gruptan çıkacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını ise Goce Petreski ve Ante Culjak yapacak.

KANARYA GALİP GELİRSE TURLAYACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi. İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

BERABERLİK DURUMU

Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek. Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak. Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, forma giyemeyecek. Bir süredir takımla birlikte çalışan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili son kararı ise teknik ekip verecek. İsmail Kartal ve yardımcıları, bu oyuncuların form durumlarının yeterli olması halinde iki oyuncuyu maç kadrosuna dahil edebilir.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Spartak Trnava: Takac, Sulek, Kosa, Duric, Kostrna, Bernat, Bukata, Zeljkovic, Azango, Ofori, Duris.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe Spor Haberler

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