Kadıköy'de maç adeta golle başladı! Deneyimli savunmacıdan enfes bitiriş
- Güncelleme:
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler bu mücadeleye de mutlak 3 puan parolasıyla çıkarken, küme düşme hattından çıkmak için umutlarını yeşertmeyi hedefleyen Göztepe'nin galibiyetten başka seçeneği yok. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 4 maçtır kazanan sarı-lacivertliler seriyi artırmayı hedeflerken, Göztepe ise formda rakibini yenerek ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesinde umutlanmak istiyor.
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak. Göztepe'de kadro dışında olan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Angel kadroda yok, Atınç Nukan'ın durumu ise belirsiz.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun
Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tijanic, Di Santo
Dakika 4: Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı kornere düzgün bir kafa vuruşu yapan Serdar Aziz, takımını 1-0 öne geçirdi.