Kanarya deplasmanda eksik! Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
FENERBAHÇE 1 KERE KAYBETTİ
Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup oldu.
SON 2 MAÇ MAĞLUBİYET
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Adana Demirspor; Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.