Fenerbahçe, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Kanarya deplasmanda eksik! Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FENERBAHÇE 1 KERE KAYBETTİ

Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup oldu.

SON 2 MAÇ MAĞLUBİYET

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor; Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.