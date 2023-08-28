Kanadalı Artistik Buz Patenci Alexandra Paul Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda Kanada'yı temsil eden eski artistik buz patenci Alexandra Paul, trafik kazası sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti. Kazada, bir kamyonun çarpması sonucu Paul yaşamını yitirirken, oğlu ise kazadan sağ kurtuldu. Paul, 2010 Dünya Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda 18. sırayı almıştı.