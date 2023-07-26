Kanada, İrlanda'yı mağlup ederek FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda galip geldi

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada, İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Kanada'ya galibiyeti getiren golleri Megan Connolly ve Adriana Leon kaydetti. İrlanda'nın tek golü ise Katie McCabe'den geldi. Japonya ve İspanya da C Grubu'ndan çıkmayı başardı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada, İrlanda'yı 2-1 mağlup etti.

Perth Rectangular Stadı'ndaki mücadelede Kanada ile İrlanda karşı karşıya geldi. Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 45+5'inci dakikada Megan Connolly ve 53'üncü dakikada ise Adriana Leon kaydetti. İrlanda'nın tek golü ise 4'üncü dakikada Katie McCabe'den geldi. Öte yandan C Grubu'nda ise iki karşılaşma oynandı. Japonya, 25'inci dakikada Hikaru Naomoto ve 27'nci dakikada Aoba Fujino'nun golleriyle Kosta Rika'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Gruptaki diğer karşılaşmada ise İspanya, Zambiya engelini 9'uncu dakikada Teresa Abilleira, 13 ve 70'inci dakikalarda Jenifer Hermoso, 69 ve 85'inci dakikalarda ise Alba Redondo'nun golleriyle 5-0'lık net bir skorla geçti. Bu skorla Japonya'dan sonra İspanya da gruptan çıkmayı başardı.