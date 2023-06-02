Kanada, Güney Kore'yi 3-0 Yendi
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Kanada, Güney Kore'yi 3-0 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gün son maçında ise ABD ile İtalya saat 20.00'de karşılaşacak. FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.
Salon: Antalya
Hakemler: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Juraj Mokry (Slovakya)
Kanada : Gray, Maglio, Howe, King, Van Buskirk, Mitrovic (Murmann, Joseph, Livingston, Robitaille)
Güney Kore : Juah, Hye Soon, Sohwi, Jeongah, Jiyun, Dahyeon (Dain, Eunjin, Yeongyeong, Jungwon, Miyoun, Seungju)
Setler: 25-17, 25-16, 25-18
Süre: 71 dakika
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Kanada, Güney Kore'yi 3-0 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gün son maçında ise ABD ile İtalya saat 20.00'de karşılaşacak.
FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.