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Kanada, Güney Kore'yi 3-0 Yendi

Kanada, Güney Kore'yi 3-0 Yendi

Spor Haberleri

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Kanada, Güney Kore'yi 3-0 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gün son maçında ise ABD ile İtalya saat 20.00'de karşılaşacak. FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Juraj Mokry (Slovakya)

Kanada : Gray, Maglio, Howe, King, Van Buskirk, Mitrovic (Murmann, Joseph, Livingston, Robitaille)

Güney Kore : Juah, Hye Soon, Sohwi, Jeongah, Jiyun, Dahyeon (Dain, Eunjin, Yeongyeong, Jungwon, Miyoun, Seungju)

Setler: 25-17, 25-16, 25-18

Süre: 71 dakika

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Kanada, Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gün son maçında ise ABD ile İtalya saat 20.00'de karşılaşacak.

FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Güney Kore voleybol Antalya Kanada Spor Haberler

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