Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederek FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'nda 3. oldu

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 127 - 118 mağlup eden Kanada, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu ve uzatma sonucunda Kanada galip geldi. Dillon Brooks, attığı 39 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kanada, Dünya Kupası tarihinde ilk madalyasını kazandı.