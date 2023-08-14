Kanada Açık Masters Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Kadınlarda Jessica Pegula, erkeklerde ise Jannik Sinner şampiyon oldu. Pegula, Liudmila Samsonova'yı 2-0 yenerek kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Sinner ise Alex de Minaur'u 2-0 yenerek kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğunu elde etti.