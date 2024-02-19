Kan Kanseri Tedavisi Gören Futbolcu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kan kanseri tedavisi görürken hayatını kaybeden Serik Belediyesporlu futbolcu Mümin Talip Pazarlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece'deki Güzelce Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Serik Belediyespor'un yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

Mümin Talip Pazarlı'nın takım arkadaşı Emre Toptan, herkesin çok üzgün olduğunu belirterek, "Her şey 15 gün içerisinde oldu. Tedavi olur ve aramıza geri döner diye düşünüyorduk. Şok içerisindeyiz. Mekanı cennet olur inşallah. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Allah ailesine ve dostlarına sabır versin." ifadelerini kullandı.

Pazarlı'nın naaşı, cenaze namazının ardından Güzelce Mezarlığı'na defnedildi.