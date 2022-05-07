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Kamyonculardan Düzcespor'a destek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kamyonculardan Düzcespor'a destek

TFF 3. ligde şampiyonluğu garantileyen Düzcespor'a, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Kooperatifi'nden dev destek verdi.

DÜZCE (İHA) - TFF 3. ligde şampiyonluğu garantileyen Düzcespor'a, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Kooperatifi'nden dev destek verdi. Kooperatif tır dorsesine pankart ile 2. ligde Düzcespor'a başarılar diledi.

TFF 3. Lig 2. grupta bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Düzcespor'a destekler devam ediyor. Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi, şampiyon olan Düzcespor'a dev bir destek hazırladı. Tır dorsesine dev pankart yaptırarak Düzce sokaklarına gönderilen TIR'da ayrıca, sürücüler içinde uyarı yer aldı. "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganının yer aldığı pankartta sürücülere emniyet kemeri uyarısı yapılması da dikkat çekti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kooperatif, Düzce, Spor, Haberler

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