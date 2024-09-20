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Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakaları Tamamlandı
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Aydın'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakalarında kadınlar ve erkekler kategorisinde toplam 15 takım mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Aydın Valiliği birinci olurken, erkekler kategorisinde Germencik Kaymakamlığı zafere ulaştı. İki kategoride de ilk üçe giren takımlar, İzmir'deki Bölge Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakalarında birbirinden çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu ve SKS Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride toplam 15 takım katıldı. Kadınlar kategorisinde Aydın Valiliği, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Çine Devlet Hastanesi turnuvayı ikinci sırada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ise üçüncü sırada tamamladı. Erkekler kategorisinde ise Germencik Kaymakamlığı, zorlu müsabakalar sonucunda birinci olmayı başardı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci olurken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı üçüncü olarak tamamladı.

Her iki kategoride de turnuvayı ilk üç sırada tamamlayan takımlar, 1-6 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Bölge Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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