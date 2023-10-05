Kamu Spor Oyunları voleybol-basketbol müsabakaları tamamlandı

Elazığ'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol-Basketbol müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Cumhuriyetin 100. Yılına özel düzenlemiş olduğu Kamu Spor Oyunları kapsamında Elazığ'da voleybol ve basketbol müsabakaları kamu kurumları arasında oynanarak gerçekleştirildi.

Elazığ Atatürk Stadyumu yanındaki spor salonunda toplam 12 erkek takımı ve 1 kadın takımının katılımıyla Kamu Spor Oyunları voleybol müsabakaları ile 4 erkek 1 kadın takımının katılımıyla basketbol müsabakaları düzenlendi. Voleybol karşılaşmalarında dereceye giren takımlar;

Erkeklerde Şehit Coşkun Özcan Ortaokulu, kadınlarda Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü.

Basketbol müsabakalarında ise hem erkeklerde hem kadınlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şampiyon oldu. Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdiminin yapılmasının ardından müsabakalar son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız Cumhuriyetin 100. Yılına özel düzenlemiş olduğu düzenlediği Kamu Sporları Oyunları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi, Voleybol ve Basketbol müsabakalarında ilimizde bulunan kurumlarımız kardeşlik içerisinde müsabakalarını gerçekleştirdi. Voleybol müsabakalarında dereceye giren takımlar: erkeklerde Şehit Coşkun Özcan Ortaokulu kadınlarda, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Basketbol müsabakalarında: Erkeklerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Kadınlarda ise yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz oldu. Başta tüm kurumlarımıza ve İl Müdürlüğümüz adına müsabakaya katılan personellerimize çok teşekkür ediyor başarılarından dolayı tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ