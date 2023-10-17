Kamu Spor Oyunları Bölge Şampiyonası Denizli'de Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları Bölge Şampiyonası' 19-22 Ekim tarihleri arasında Denizli'de yapılacak. Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi branşlarında yarışacak olan 8 ilden 64 takımın katılacağı şampiyonada başarılar diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları Bölge Şampiyonası' 19-22 Ekim tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Cumhuriyetin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları" projesi devam ediyor. Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi branşlarında illerini şampiyon tamamlayan takımlar önce Bölge Şampiyonasında, ardından Türkiye Finallerinde dereceye girebilmek için yarışacak. 19-22 Ekim tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Bölge Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. 3x3 Basketbol Şampiyonası Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda, Voleybol Şampiyonası Hasan Güngör Spor Salonunda, Masa Tenisi Şampiyonası ise Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacak. Şampiyonaya Manisa, İzmir, Uşak, Muğla, Denizli, Aydın, Kütahya ve Afyonkarahisar olmak üzere 8 ilden 64 takım katılacak.

"Gelin Sporda Buluşalım" projesiyle kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Bölge şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek şampiyonada yarışacak tüm takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ