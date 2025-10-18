Haberler

Kamu Spor Oyunları Ardahan'da Sona Erdi

Kamu Spor Oyunları Ardahan'da Sona Erdi
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kamu Spor Oyunları, Ardahan'da final müsabakalarıyla tamamlandı. Voleybol finalinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının kaynaşmasını sağlamak, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve sporu yaşam kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları, Ardahan'da yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış programına katılan Vali Hayrettin Çiçek, voleybol final müsabakasını izledi. Finalde İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Program kapsamında Vali Hayrettin Çiçek; 3x3 Basketbol, Masa Tenisi, Voleybol ve Ayak Tenisi branşlarında dereceye giren takım ve sporcuları tebrik ederek madalya ve kupalarını takdim etti.

Programa, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Uzuner, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ersoy Ürker, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve vatandaşlar katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
