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Kamil İnak, Colmar Maratonu'nu Kazandı

Kamil İnak, Colmar Maratonu'nu Kazandı
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Türk sporcu Kamil İnak, Fransa'nın Colmar kentinde düzenlenen maratonu 2.36.06'lık derecesiyle birinci tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Kamil İnak, Colmar Maratonu'nu zirvede tamamladı

İSTANBUL, - FRANSA'NIN Colmar kentinde düzenlenen maratonda Türk sporcu Kamil İnak, 42K'da birinci oldu.

Colmar Maratonu, 21-22 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Colmar kentinde koşuldu. Salomon Türkiye sporcusu Kamil İnak, elde ettiği başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Türkiye'de birçok yarışta kürsüde yer alan İnak, geçtiğimiz hafta sonu Colmar Maratonu'nda koştu. 42K maratonda yer alan Kamil İnak 2.36.06'lık derecesiyle birinci sırada yer alırken, 2'nci 2.36.52'lik derecesiyle Michael Verniers, 3'üncü 2.37.33'lük derece elde eden Brandon Delacote oldu.

'İLK KEZ KATILDIĞIM YARIŞTA ZİRVEDE YER ALMAK GURUR VERİCİ'

Kamil İnak, yaptığı açıklamada, "Colmar Maratonu bu sene 9'uncu kez koşuldu. Aslında turistik bir gezi programının içine dahil ettiğim bir yarıştı. İlk kez katıldığım yarışta zirvede yer almak gurur verici. Yol yarışı olmasına karşın zorlu inişli çıkışlı ve üzüm tarlaları içindeki keyifli bir parkurda mücadele ettim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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