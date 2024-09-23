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Kamil İnak, Colmar Maratonu'nda Birinci Oldu

Kamil İnak, Colmar Maratonu'nda Birinci Oldu
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Fransa'nın Colmar kentinde düzenlenen maratonda Türk sporcu Kamil İnak, 42K mesafesini 2.36.06'lık derecesiyle birincilikle tamamladı. Yarış zorlu parkurda geçti ve İnak bu başarıyı turistik bir gezi programı içinde elde ettiğini belirtti.

Fransa'nın Colmar kentinde düzenlenen Colmar Maratonu'nda Türk sporcu Kamil İnak, 42 K'da birinci oldu.

Colmar Maratonu, 21-22 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Colmar kentinde koşuldu. Türkiye sporcu Kamil İnak, 42 K'da 2.36.06'lık derecesiyle birinci sırada yer aldı. İkinci 2.36.52 ile Michael Verniers, üçüncü de 2.37.33'le Brandon Delacote oldu.

Kamil İnak, yaptığı açıklamada, "Colmar Maratonu bu sene 9. kez koşuldu. Aslında turistik bir gezi programının içine dahil ettiğim bir yarıştı. İlk kez katıldığım yarışta zirvede yer almak gurur verici. Yol yarışı olmasına rağmen zorlu, inişli çıkışlı ve üzüm tarlaları içindeki keyifli bir parkurda mücadele ettim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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