Kalpleri fethetti! Milli futbolcumuz Merih, sahaya çıktığı tişörtle mesaj verdi

Dünyaca ünlü futbolcuların formalarını açık artırma usulü ile satıp, gelirini depremzedelere bağışlayan milli futbolcumuz Merih, İtalya'daki maçta depremzedeleri unutmadı. Merih, takımı Atalanta'nın Lecce ile oynadığı maça "Türkiye için dua edin" yazılı tişörtü ile sahaya çıktı.

İtalyan ekibi Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Lecce maçı öncesinde ısınmaya depremzedeleri anmak için 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtle çıktı.

"TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN"

Serie A'nın 23. haftasında Atalanta'nın evinde Lecce ile oynadığı mücadele öncesinde milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezi olan depremlerde etkilenen vatandaşları unutmadı. Merih ısınmaya üzerinde 'Pray For Türkiye' (Türkiye için dua edin) yazılı tişört ile sahaya çıkarak, depremzedeleri andı.

10 MİLYON LİRAYI AŞTI

Dünyaca ünlü futbolcuların formalarını açık artırma usulü ile satan Merih, 10 milyon liradan fazla bağış topladı. Merih, öncesinde de 2 milyon liralık bağışta bulunmuştu.